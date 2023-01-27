Начальника охраны посольства Азербайджана застрелили из автомата в Иране

По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, еще два человека пострадали.

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Начальник охраны посольства Азербайджана застрелен из автомата в Иране. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.

Как сообщили в министерстве, сегодня утром на дипмиссию в Тегеране напал вооруженный человек. По данным ведомства, еще два человека пострадали.

«Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны», - говорится в сообщении.

Ранены два сотрудника охраны дипломатического представительства. В Министерстве иностранных дел Азербайджана уточнили, что в данный момент у них удовлетворительное состояние.

Было добавлено, что в настоящее время это «предательское» нападение расследуют.