Начальника охраны посольства Азербайджана застрелили из автомата в Иране
По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, еще два человека пострадали.
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Начальник охраны посольства Азербайджана застрелен из автомата в Иране. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.
Как сообщили в министерстве, сегодня утром на дипмиссию в Тегеране напал вооруженный человек. По данным ведомства, еще два человека пострадали.
«Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны», - говорится в сообщении.
Ранены два сотрудника охраны дипломатического представительства. В Министерстве иностранных дел Азербайджана уточнили, что в данный момент у них удовлетворительное состояние.
Было добавлено, что в настоящее время это «предательское» нападение расследуют.