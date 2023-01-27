Убитый начальник охраны посольства Азербайджана в Тегеране попал на видео

По последним данным, в результате вооруженного нападения два человека пострадали, один погиб.

© Видео: phdborge, Twitter © Фото: phdborge, Twitter

В Сети появились кадры с места нападения с автоматом на посольство Азербайджана в Тегеране. На видео попали полицейские, которые работают на месте, а также, предположительно, раненые сотрудники охраны и убитый начальник службы.

Сегодня утром на дипломатическую миссию напал человек с АК. Как уточнили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, неизвестный прорвался к посту охраны, а затем застрелил начальника службы.

По данным МИД, он погиб на месте. Еще два сотрудника при попытке отразить атаку пострадали, сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное.