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Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича посещать матчи Australian Open

Максим Крюков
10:21 27.01.2023
Ранее Срджан Джокович, празднуя победу сына в матче 1/4 финала Australian Open над россиянином Андреем Рублевым, произнес: «Да здравствуют русские!»
Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича посещать матчи Australian Open
© Фото: imago sportfotodienst, GlobalLookPress
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису могут запретить отцу Новака Джоковича появляться на трибунах до конца соревнований. С соответствующим призывом выступил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко.

Напомним, после победы 21-кратного победителя турниров Большого шлема над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинальном поединке Australian Open на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова появился видеоролик, в котором Срджан Джокович стоит рядом с фанатом, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках флаг России с портретом Владимира Путина.

Отец сербского спортсмена произнес: «Да здравствуют русские!» - после чего Федерация тенниса Австралии предупредила 9-кратного победителя Australian Open и членов его семьи о недопустимости продвижения политических взглядов во время состязаний.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», - приводит слова Мирошниченко телеканал ABC.

Ранее охранник на Australian Open попытался отнять у одного из болельщиков сербский флаг, потому что перепутал его с российским триколором. Группа болельщиков на английском языке объясняла сотруднику охраны разницу между символикой двух стран. Чтобы убедиться, что перед ним действительно сербское знамя, охранник был вынужден обратиться к помощи специального буклета.

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