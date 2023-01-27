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Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

Максим Крюков
10:36 27.01.2023
Несмотря на два отыгранных матчбола, в третьем сете Карен Хачанов не сумел переломить ход встречи и закончил свое выступление в Мельбурне.
Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open
© Фото: IMAGO, Schreyer, GlobalLookPress
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сумел выйти в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, уступив в 4-сетовом матче Стефаносу Циципасу из Греции. Встреча, проходившая на Род Лейвер Арене, продолжалась 3 часа 21 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Грек 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Россиянин сделал 10 эйсов, допустил одну двойную и реализовал три брейк-пойнта из четырех. В третьей партии Хачанов отыграл два матчбола и перевел игру в четвертый сет, однако финалист Roland Garros 2021 года уверенно завершил встречу в свою пользу.

В финале Australian Open 4-я ракетка мира сразится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют серб Новак Джокович (5-й в рейтинге АТР), переигравший в 1/4 финала турнира россиянина Андрея Рублева, и американец Томми Пол (35-я ракетка мира). Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

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