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Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Australian Open

Максим Крюков
14:14 25.01.2023
Матч пятой и шестой ракеток мира закончился через 2 часа 4 минуты уверенной победой 21-кратного победителя ТБШ со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
© Фото: Hu Jingchen, XinHua, GlobalLookPress
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Россиянин Андрей Рублев уступил в четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису 21-кратному победителю турниров Большого шлема Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу серба, спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

Джокович (5-й в рейтинге ATP), который девять раз побеждал в Мельбурне, сделал за матч 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Рублев (6-й номер посева) шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Новак Джокович сразится с 35-м местом мирового рейтинга Томми Полом из США, который в матче 1/4 финала турнира переиграл своего соотечественника Бена Шелтона (89-я ракетка мира). Для определения победителя теннисистам потребовалось четыре сета и чуть более трех часов.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, пробился в полуфинал Australian Open. Матч 1/4 финала против американца Себастьяна Корды был завершен досрочно в связи с отказом последнего продолжить встречу по медицинским показаниям. Россиянин сыграет в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом (4-я ракетка мира). Встреча начнется в пятницу, 27 января, в 06.00 по московскому времени.

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