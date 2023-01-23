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На Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским

Семен Лавров
18:34 23.01.2023
Чтобы разобраться в ситуации, сотруднику службы безопасности пришлось открыть специальный буклет с информацией о флагах стран, участвующих в соревнованиях.
© Видео: UniqueMongolia, Twitter © Фото: UniqueMongolia, Twitter
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Охранник на чемпионате по теннису Australian Open попытался отнять у одного из болельщиков сербский флаг, потому что перепутал его с российским триколором. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как группа болельщиков на английском языке объясняет сотруднику охраны разницу между символикой двух стран. Чтобы убедиться, что перед ним действительно сербское знамя, он вынужден обратиться к помощи специального буклета. Открыв его, охранник соглашается.

Подобная ошибка, вероятно, была вызвана тем, что на Открытом чемпионате Австралии принимает участие также и российский спортсмен Андрей Рублев. В понедельник ему удалось выйти в 1/4 финала, «вырвав» победу в почти четырехчасовом противостоянии с датчанином Холгером Руне.

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