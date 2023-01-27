Bloomberg анонсировал новые санкции ЕС против Белоруссии

Санкции ЕС, в случае их одобрения, затронут целые сферы экономики Белоруссии, включая авиационный и энергетический сектора.

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Товары двойного назначения, уголь, изделия из стали и золота из Белоруссии могут попасть под санкции Европейского союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальные документы ЕС.

Новые рестрикции официального Брюсселя против Минска вводятся за его «роль в конфликте на Украине», отметила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо прочего, ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиций в белорусскую экономику и предоставления целого ряда услуг. Дополнительные санкции вводятся против авиационного и энергетического секторов экономики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом. По его словам, результатом их деятельности стали в том числе и санкции.