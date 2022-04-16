Лукашенко сравнил с фашизмом работу западных дипломатов в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа дипломатов из других государств в стране «уже сродни фашизму».По его словам, результатом их деятельности стали в том числе и санкции. Белорусский лидер также отметил, что однажды расскажет белорусскому народу республики о скрытой деятельности западных дипломатов.

«Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь», - цитирует Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в шутку заявил, что президент РФ обещал присвоить ему звание полковника, но так и не сделал этого. В ответ президент РФ пообещал сделать это.