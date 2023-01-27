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Участница Олимпиад Меркулова назвала неприемлемыми условия МОК для возвращения россиян

Ян Брацкий
00:10 27.01.2023
Ранее МОК заявил, что может рассмотреть вопрос участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и с рядом оговорок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Международный олимпийский комитет заявил о готовности допустить российских спортсменов к международным стартам, но на определенных условиях. Участница Олимпийских игр, спортсменка-конник Инесса Меркулова назвала такой подход МОК изначально неприемлемым.

«Конечно, хорошо, что наконец стали подниматься вопросы о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм. Но я считаю, что многие требования к российским атлетам неприемлемы. Все спортсмены в мире должны допускаться к соревнованиям на одинаковых условиях, по олимпийской хартии. Делить их по принципу национальности неприемлемо», - сказала Меркулова в интервью «Звезде».

У МОК мнение прямо противоположное. Там не только готовы делить спортсменов по национальному признаку, но и отбирать среди них «правильных» и «неправильных». В частности, дорога в международный спорт останется закрыта тем атлетам, которые не осудили спецоперацию по защите мирного Донбасса. Ну и этого спортивным чиновникам недостаточно. Сохраняется запрет на национальный флаг и гимн России.

«Для любого спортсмена очень важно, чтобы звучал гимн его страны. Я побеждала на многих международных соревнованиях и чтобы не происходило, самым волнующим моментом был не выход на старт, не удачное завершение выступления, а когда звучит гимн Родины. Это всегда слезы, всегда сердце переполняется гордостью. Для каждого спортсмена это самый волнующий момент. Ты стоишь с гордо поднятой головой и слушаешь гимн своей страны», - заявила спортсменка.

Намеки Международного олимпийского комитета на возвращение россиян вызвали истерику на Украине. Атлеты из этой страны заявили о готовности бойкотировать следующие Олимпийские игры, если к ним допустят спортсменов из РФ.

Более взвешенную позицию заняли в Международной федерации дзюдо, где выступили за возвращение российских и белорусских борцов на татами. В заявлении организации говорится, что спортсмены никогда не участвовали в политической пропаганде.

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