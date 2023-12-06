Политолог Шорников заявил, что Приднестровье может стать независимым при вступлении Молдавии в ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду заявила о планах руководства страны вступить в Евросоюз без Приднестровья. Тирасполь от подобных заявлений находится в «легком шоке», однако при таком сценарии не исключен вариант, при котором регион обретет полную независимость. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Шорников.

«Тирасполь сейчас находится в легком шоке, такого "подарка" там явно не ожидали. Если Молдова уходит в Евросоюз без Приднестровья, то это означает, что Приднестровье совершает огромный шаг к достижению своей реальной независимости. Добрых действий от Молдовы в Тирасполе не ждут. Но возникает вопрос: нет ли здесь какого-то подвоха? Возможно, Кишинев просто ищет способ снять с себя ответственность за то, что будет происходить в регионе - в том числе и в случае какого-то военного вторжения», - заявил эксперт.

На фоне слов о вступлении в ЕС власти Молдавии регулярно требуют от России вывести войска из Приднестровья. По словам эксперта, если РФ сделает это, то регион перестанет существовать.

«На протяжении 20 лет Кишинев требует от России вывести войска и наверняка будет требовать и дальше. Эти требования, безусловно, беспокоят Тирасполь. На самом деле все здесь зависит исключительно от России. Российские войска остаются здесь на протяжении 20 лет и будут оставаться и дальше. Если допустить, что войск РФ здесь не будет, то и республики тоже не станет», - сказал Шорников.

Напомним, ранее Санду обещала, что Молдова выполнит условия для вступления в Европейский союз к середине 2023 года. Она заявляла, что Кишинев успешно выполняет условия, которые выдвинула ЕК в 2022 году для переговоров о членстве страны в ЕС. Позже молдавский лидер заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией.

Полное интервью с директором Института социально-политических исследований и регионального развития, доцентом Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Шорниковым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».