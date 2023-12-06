В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Шорников заявил, что Приднестровье может стать независимым при вступлении Молдавии в ЕС

Алексей Курильченко
09:32 06.12.2023
По мнению эксперта, Кишинев ищет способы «избавиться» от проблемного для себя региона.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент Молдавии Майя Санду заявила о планах руководства страны вступить в Евросоюз без Приднестровья. Тирасполь от подобных заявлений находится в «легком шоке», однако при таком сценарии не исключен вариант, при котором регион обретет полную независимость. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Шорников.

«Тирасполь сейчас находится в легком шоке, такого "подарка" там явно не ожидали. Если Молдова уходит в Евросоюз без Приднестровья, то это означает, что Приднестровье совершает огромный шаг к достижению своей реальной независимости. Добрых действий от Молдовы в Тирасполе не ждут. Но возникает вопрос: нет ли здесь какого-то подвоха? Возможно, Кишинев просто ищет способ снять с себя ответственность за то, что будет происходить в регионе - в том числе и в случае какого-то военного вторжения», - заявил эксперт.

На фоне слов о вступлении в ЕС власти Молдавии регулярно требуют от России вывести войска из Приднестровья. По словам эксперта, если РФ сделает это, то регион перестанет существовать.

«На протяжении 20 лет Кишинев требует от России вывести войска и наверняка будет требовать и дальше. Эти требования, безусловно, беспокоят Тирасполь. На самом деле все здесь зависит исключительно от России. Российские войска остаются здесь на протяжении 20 лет и будут оставаться и дальше. Если допустить, что войск РФ здесь не будет, то и республики тоже не станет», - сказал Шорников.

Напомним, ранее Санду обещала, что Молдова выполнит условия для вступления в Европейский союз к середине 2023 года. Она заявляла, что Кишинев успешно выполняет условия, которые выдвинула ЕК в 2022 году для переговоров о членстве страны в ЕС. Позже молдавский лидер заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией.

Полное интервью с директором Института социально-политических исследований и регионального развития, доцентом Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Шорниковым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:57 В стране и мире
Около 300 человек, включая двух граждан РФ, получили разрешение на выезд из сектора Газа
08:45 В стране и мире
Байден счел полным безумием вариант с отказом конгресса выделить помощь Украине
08:11 В стране и мире
Китай первым в мире ввел в эксплуатацию АЭС с реактором 4-го поколения
06:44 В стране и мире
Видео
РСЗО «Град» выпустил весь пакет реактивных снарядов по позициям боевиков на Купянском направлении
04:52 В стране и мире
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 по Украине
Популярное
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.