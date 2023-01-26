Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как оппозиционного политика
Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский видит перед собой цель уничтожить его как оппозиционного политика. Также общественный деятель ответил на вопрос, в каком статусе он сейчас состоит и какие у него остались документы.
«Ну, статус у меня очень интересный. У меня статус был гражданина Украины, и он остается. И даже паспорт гражданина Украины у меня есть - внутренний», - сказал он в интервью RT.
Медведучк отметил, что адвокаты отстаивают его интересы на Украине, подчеркнув, что украинский президент пошел по пути «полного безрассудства и безумства».
«В плане того, что он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрения, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства. И в этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня», - добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил прекратить гражданство четырех оппозиционных политиков. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче. Он добавил, что соответствующее решение было принято на основании материалов, подготовленных СБУ и миграционной службой страны.
На следующий день депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов из запрещенной в стране политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.