Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как оппозиционного политика

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Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский видит перед собой цель уничтожить его как оппозиционного политика. Также общественный деятель ответил на вопрос, в каком статусе он сейчас состоит и какие у него остались документы.

«Ну, статус у меня очень интересный. У меня статус был гражданина Украины, и он остается. И даже паспорт гражданина Украины у меня есть - внутренний», - сказал он в интервью RT.

Медведучк отметил, что адвокаты отстаивают его интересы на Украине, подчеркнув, что украинский президент пошел по пути «полного безрассудства и безумства».

«В плане того, что он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрения, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства. И в этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня», - добавил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил прекратить гражданство четырех оппозиционных политиков. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче. Он добавил, что соответствующее решение было принято на основании материалов, подготовленных СБУ и миграционной службой страны.

На следующий день депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов из запрещенной в стране политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.