В Раду внесено постановление о лишении Медведчука мандата
В минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский лишил политика Виктора Медведчука гражданства.
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Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов из запрещенной в стране политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
«Проект постановления № 8352 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Медведчука В.В был зарегистрирован 12 января», - приводит РИА Новости сообщение украинского парламента.
Ранее стало известно, что президент Украины лишил гражданства Виктора Медведчука. Владимир Зеленский заявил, что данный шаг не последний.