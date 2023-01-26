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Стрелок «Вагнера» рассказал, как раскрыл и уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков

Игорь Лапик
05:49 26.01.2023
Украинский снайпер занял позицию в шкафу в глубине комнаты - она позволяла остаться незамеченным и скрыть вспышку от выстрела.
Стрелок «Вагнера» рассказал, как раскрыл и уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков
© Фото: ТРК "Звезда"
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Штурмующие Артемовск российские бойцы дом за домом освобождают город. Сражения идут в условиях плотной жилой застройки. Это очень непросто, так как враг оборудует скрытые позиции, а найти его в лабиринте бетонных стен очень сложно. Сейчас с обеих сторон активно действуют снайперы.

Недавно бойцы ЧВК «Вагнер» вычислили позицию одного из них. Стрелок националистов прятался в шкафу. Так как огонь он вел из глубины комнаты, обнаружить его удалось с большим трудом. Дальше наш снайпер уничтожил неприятеля из дальнобойной винтовки.

«Мне было видно только занавешенное окно. Человек, который в паре со мной был, увидел тепловой портрет и определил, в какой участок выстрелить. Я произвел выстрел и цель была поражена», - рассказал снайпер.

Таких историй множество и каждый раз наши бойцы выходят победителями из смертельных дуэлей с националистами. Побросав раненых и западное оружие враг бежит со своих позиций. Отступая националисты мстят мирным жителям Артемовска. Накануне один из них рассказал о жестокой расправе над двумя гражданскими. Женщину и мужчину расстреляли прямо во дворе собственного дома.

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