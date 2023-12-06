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Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 по Украине

Марина Крижановская
04:52 06.12.2023
Виртуальная встреча лидеров «Большой семерки» пройдет в закрытом формате.
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 по Украине
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден 6 декабря проведет совещание со странами G7 («Большой семерки») во время происходящей неопределенности по вопросу предоставления помощи Украине.

Встреча состоится в закрытом виртуальном формате, она назначена на 17:30 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент примет участие во встрече лидеров G7. Виртуальное мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме», - процитировало агентство.

Конгресс США до сих пор не согласовал выделение 105,85 миллиардов долларов, которые запросила администрация Байдена. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев проголосовать против принятия этого законопроекта.

По его мнению, необходимо сосредоточить усилия на урегулировании ситуации на южной границе Соединенных Штатов.

Из запрашиваемых Белым домом почти 106 миллиардов 61,4 миллиарда предполагается выделить Киеву, 14,3 миллиарда - Тель-Авиву.

На урегулирование ситуации с нелегальной миграцией и охрану южных границ США предлагается направить только 13,6 миллиардов и еще 9,15 миллиардов может пойти на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта. 

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