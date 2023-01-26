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Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Ян Брацкий
02:58 26.01.2023
Незадолго до отправки Линн Трейси в Москву с ней встретился российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву
© Фото: state.gov
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Назначенная на пост посла Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщила американская дипмиссия.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Примечательно, что Линн Трейси уже работала в Москве в должности замглавы дипмиссии. Это было в 2014-2017 годах.

Трейси стала первой женщиной на посту посла США в Москве. После того, как стало известно о ее назначении на эту должность, дипломат заверила, что сделает все возможное для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Накануне приезда нового посла США в РФ с ней встретился российский коллега в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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