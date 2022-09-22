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Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в РФ

Виктория Ивашечкина
12:39 22.09.2022
Несколькими днями ранее Вашингтон определился с кандидатурой нового посла в России взамен ушедшего в отставку Джона Салливана.
Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в РФ
© Фото: посол U.S. Department of State, Wikimedia
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В МИД РФ сообщили о том, что Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что», - цитирует ТАСС слова замглавы дипломатического ведомства Сергея Рябкова.

В среду, 14 сентября, появилась информация о том, что Вашингтон определился с кандидатурой нового посла в России взамен ушедшего в начале месяца в отставку Джона Салливана. Президент США Джо Байден предложил направить в Москву Линн Трейси. 

По данным СМИ, Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с Россией, так как в течение трех лет, с 2014 по 2017 год, работала вторым дипломатом в Москве. С 2019 года служит послом США в Армении.

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