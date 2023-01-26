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Meta* разблокирует все социальные сети Трампа

Ян Брацкий
02:25 26.01.2023
После объявления о восстановлении аккаунтов Дональд Трамп поблагодарил свою соцсеть Truth.
Meta* разблокирует все социальные сети Трампа
© Фото: White House, via Globallookpress.com
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Аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook* и Instagram* (обе принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) будут восстановлены. Об этом заявил президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг.

«Это решение создает новый прецедент того, как компания относится к мировым лидерам. Это может изменить траекторию президентских выборов в США в 2024 году», - приводит портал Axios слова Клегга.

Техникам потребуется некоторое время для восстановления аккаунтов бывшего главы Белого дома, предупредил Клегг, поэтому ждать немедленного возвращения Трампа не стоит. После объявления о восстановлении аккаунтов, Дональд Трамп поблагодарил свою соцсеть Truth, пишет РИА Новости.

О том, что Дональд Трамп может вернуться в социальные сети Facebook* и Instagram* стало известно в первый день 2023 года. Ранее новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск отменил «пожизненную блокировку» Трампа. На это его побудили итоги голосования пользователей, которые одобрили возвращение Трампа.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации 

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