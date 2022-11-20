Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

За возвращение профиля бывшего президента проголосовало более 7,5 миллиона пользователей социальной сети.

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Владелец социальной сети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. О разблокировке американский миллиардер объявил сегодня на своей официальной страничке после проведенного голосования.

Ранее он провел опрос, в котором приняли участие более 15 миллионов пользователей Twitter. За возвращение аккаунта Трампа проголосовало 52%. При этом Дональд Трамп заявил, что не вернется в соцсеть.

Ранее Маск заявил, что голосование о возвращении аккаунта экс-президента способствовало доработке системы опросов. В ходе него был зафиксирован большой наплыв ботов.

По словам миллиардера, лишь за двадцать часов опрос набрал более 13 миллионов голосов.