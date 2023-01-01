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Трамп может вернуться в Facebook* и Instagram*

Ян Брацкий
12:55 01.01.2023
Этот вопрос предстоит решить специальной комиссии, в состав которой войдут сотрудники отделов публичной политики и коммуникаций, а также безопасности и целостности компании.
Трамп может вернуться в Facebook* и Instagram*
© Фото: Stefani Reynolds, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в социальные сети Facebook* и Instagram* (обе принадлежат экстремистской компании Meta*, деятельность которой запрещена в России). Соответствующее решение до конца января примет специальная рабочая группа, пишет Financial Times (FT).

В числе тех, кто будет решать судьбу аккаунтов Трампа в социальных сетях, сотрудники отделов публичной политики и коммуникаций, а также безопасности и целостности компании.

«По словам инсайдеров, вопрос о судьбе Трампа станет главным испытанием для президента компании по глобальным вопросам, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Ника Клегга. Он будет контролировать рассмотрение решения», - сообщает издание.

По версии FT, возвращение Трампа может принести компании Марка Цукерберга серьезные прибыли, если экс-глава Белого дома примет решение повторно баллотироваться на выборах в 2024 году и разместит в Facebook* свою рекламу.

В конце ноября прошлого года стало известно о возвращении Дональда Трампа в Twitter. Новый владелец социальной сети Илон Маск отменил «пожизненную блокировку» аккаунта 45-го президента США по итогам голосования пользователей. В нем приняли участие более 15 миллионов человек и за возвращение Трампа отдали свои голоса 52% опрошенных.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

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