Решение о предоставлении многолетнего пакета помощи будет также зависеть от долговой устойчивости Украины.

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Международный валютный фонд может одобрить предоставление Киеву многолетней финансовой помощи. Об этом сообщил Bloomberg.

«Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран Большой семерки, а также от доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны», - говорится в публикации.

Согласно статье, новый пакет военной помощи составит до $16 млрд. Украина будет получать средства частями в течение 3-4 лет. Если данную программу согласуют, МВФ передаст Киеву от 5 до 7 миллиардов долларов за первый год.

Ранее в ЕС согласовали очередной транш военной поддержки киевским властям, который составил 500 миллионов евро. А американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США хотели руками Украины победить Россию, но просчитались. В итоге, по его словам, украинские боевики исчерпали все свои возможности, в то время как российская армия «достигла пика».