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Reuters: в ЕС согласовали передачу Киеву еще 500 млн евро военной помощи

Семен Лавров
18:55 23.01.2023
Данное решение было принято главами внешнеполитических ведомств европейских стран.
Reuters: в ЕС согласовали передачу Киеву еще 500 млн евро военной помощи
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Евросоюз одобрил новый транш военной помощи Киеву. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на дипломатов из стран ЕС.

Согласно опубликованным данным, новый пакет военной помощи, который согласовали главы МИД стран ЕС, обойдется европейцам в 500 миллионов евро.

Против данного решения, как стало известно ранее, выступала Венгрия. Комментируя свое несогласие с предоставлением Украине нового пакета военной помощи, во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Будапешт не поставляет оружие Киеву.

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