В стране и мире Reuters: в ЕС согласовали передачу Киеву еще 500 млн евро военной помощи Семен Лавров Данное решение было принято главами внешнеполитических ведомств европейских стран. © Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Евросоюз одобрил новый транш военной помощи Киеву. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на дипломатов из стран ЕС. Согласно опубликованным данным, новый пакет военной помощи, который согласовали главы МИД стран ЕС, обойдется европейцам в 500 миллионов евро. Против данного решения, как стало известно ранее, выступала Венгрия. Комментируя свое несогласие с предоставлением Украине нового пакета военной помощи, во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Будапешт не поставляет оружие Киеву. Экспертное мнение и аналитика