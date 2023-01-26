Нуланд: США готовы ослабить санкции против России ради переговоров по Украине

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Соединенные Штаты Америки благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради мирных переговоров по Украине. Об этом во время выступления в сенате заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку», - сказала Нуланд.

Также заместитель госсекретаря заявила, что США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне. Это связано с тем, что техника является сложной и требует значительной подготовки. Необходимо время и на ее транспортировку.

Напомним, в конце прошлого года Виктория Нуланд посетила Киев. Там она встретилась с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В частности, стороны обсудили усиление санкций против России.