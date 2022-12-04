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Виктория Нуланд встретилась с главой офиса Зеленского в Киеве

Семен Лавров
00:18 04.12.2022
На встрече глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по его словам, обсудил с Нуланд «усиление сакнций против России».
Виктория Нуланд встретилась с главой офиса Зеленского в Киеве
© Фото: ermaka2022, Telegram
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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом в Украине Бриджит Бринк. В ходе этой беседы, прошедшей Киеве, обсуждалось усиление санкций против РФ.

«Провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве», — цитирует Ермака RT.

Он также выразил благодарность Джо Байдену за оказанную им киевскому режиму поддержку.

Ранее о том, что затягивание конфликта на Украине выгодно именно Байдену и его ближайшему окружению, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, политика накачивания Украины оружием для продолжения боевых действий позволяет главе Белого дома влиять на цены на энергоносители, обогащая за счет этого правящую верхушку США.

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