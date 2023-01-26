Канада передаст Украине немецкие танки Leopard 2

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Канада решила предоставить Украине несколько немецких танков Leopard 2, сообщила министр обороны Анита Ананд. Канада также отправит в Европу военных инструкторов для обучения украинских экипажей.

«Канада передаст четыре танка Leopard 2. Они дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности», — заявила глава ведомства.

По мнению Ананд, эта военная техника в сочетании с вкладом союзников поможет ВСУ одержать верх. Она также добавила, что боевые машины будут переданы в ближайшие недели, а при согласовании с союзниками их количество может возрасти.

Напомним, в январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. На сегодняшний день Берлин планирует передать киевскому режиму — 14 танков Leopard, а Вашингтон - 31 танк Abrams.