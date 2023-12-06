Reuters: польские дальнобойщики протестами осложняют поставки оружия на Украину
Поставляющие на Украину беспилотные летательные аппараты, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения неправительственные организации столкнулись с задержками при въезде в страну из-за блокирования КПП на границе с Польшей вследствие протеста польских дальнобойщиков. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на украинского источника.
«Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее», - цитирует агентство собеседника.
Отмечается, что эти слова подтвердили два других собеседника.
Напомним, что дальнобойщики из Польши блокируют контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной с 6 января. Причиной тому является либерализация правил Европейского союза для украинских водителей. Дальнобойщики вынуждены стоять в многокилометровых пробках сутками, переговоры с польскими водителями грузовиков не привели к результатам. Министерство экономики Украины отметило, что экспорт страны через польскую границу снизился на 40% из-за блокировки.