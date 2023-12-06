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Reuters: польские дальнобойщики протестами осложняют поставки оружия на Украину

Игнат Далакян
16:52 06.12.2023
Агентство Reuters сообщило, что неправительственные организации, поставляющие Украине беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения, столкнулись с задержками при въезде на Украину.
Reuters: польские дальнобойщики протестами осложняют поставки оружия на Украину
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress
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Поставляющие на Украину беспилотные летательные аппараты, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения неправительственные организации столкнулись с задержками при въезде в страну из-за блокирования КПП на границе с Польшей вследствие протеста польских дальнобойщиков. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на украинского источника.

«Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее», - цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что эти слова подтвердили два других собеседника.

Напомним, что дальнобойщики из Польши блокируют контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной с 6 января. Причиной тому является либерализация правил Европейского союза для украинских водителей. Дальнобойщики вынуждены стоять в многокилометровых пробках сутками, переговоры с польскими водителями грузовиков не привели к результатам. Министерство экономики Украины отметило, что экспорт страны через польскую границу снизился на 40% из-за блокировки.

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