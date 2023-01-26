Дипломат Гаврилов заявил, что РФ контролирует воздух и справится с возможной поставкой западных самолетов Киеву

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Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что он не исключает, что Запад в итоге поставит Украине и самолеты, о которых просил Зеленский, но Россия справится с этим.

«Официально это не упоминается, но я не исключаю, что до этого может дойти. Но опять же таки, ну и что? Ну, F-16, 80-е годы. МиГ-29 такой же. Наша техника превосходит их, пространство Украины контролируется ракетами "воздух-воздух"», - сказал он в эфире канала «Россия 1», отвечая на вопрос, возможны ли поставки боевых самолетов Украине.

Гаврилов добавил, что ничего хорошего в таких поставках конечно же не будет, но они не должны быть основаниями для паники. Со всем этим, как отметил дипломат, можно справиться.

Ранее Константин Гаврилов заявил, что Россия расценит поставки Киеву снарядов с ураном для Leopard 2 как использование «грязных бомб».