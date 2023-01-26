Медведчук заявил, что Великобритания влияет на Зеленского больше других стран

Политик считает, что Украину отдали как плацдарм для противостояния между Россией и Западом.

© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress

Великобритания гораздо больше США и других стран влияет на действия Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук. По его словам, именно Соединенное Королевство захватило узды влияния и управления на Украине.

«Я уверен, с учетом анализа того, что происходит... влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада», - заявил Медведчук в интервью RT.

По его словам, Зеленский понимает, что всегда сможет уехать из страны. Поэтому, отмечает Медведчук, Украину спокойно отдали на растерзание.

«Отдали страну как плацдарм для противостояния между Россией и Западом», - добавил политик.

Напомним, британские власти часто посещают Украину. Так, например, в ноябре прошлого года к Зеленскому приезжал премьер-министр Риши Сунак. А бывший глава кабмина Борис Джонсон с начала военной операции побывал в Киеве трижды - в апреле, июне и августе.