Премьер Британии Сунак впервые приехал в Киев на встречу с Зеленским
Как утверждается, политики обсудили вопросы глобальной безопасности.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
Премьер Британии Риши Сунак впервые приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале украинский лидер.
«В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», - написал Зеленский.
Бывший британский премьер Борис Джонсон с начала специальной военной операции побывал в Киеве трижды - в апреле, июне и августе.