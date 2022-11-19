В стране и мире Премьер Британии Сунак впервые приехал в Киев на встречу с Зеленским Анна Назайкина Как утверждается, политики обсудили вопросы глобальной безопасности. © Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram Читайте нас на: Премьер Британии Риши Сунак впервые приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале украинский лидер. «В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», - написал Зеленский. Бывший британский премьер Борис Джонсон с начала специальной военной операции побывал в Киеве трижды - в апреле, июне и августе. Экспертное мнение и аналитика