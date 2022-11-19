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Премьер Британии Сунак впервые приехал в Киев на встречу с Зеленским

Анна Назайкина
16:26 19.11.2022
Как утверждается, политики обсудили вопросы глобальной безопасности.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Премьер Британии Риши Сунак впервые приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале украинский лидер.

«В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», - написал Зеленский.

Бывший британский премьер Борис Джонсон с начала специальной военной операции побывал в Киеве трижды - в апреле, июне и августе.

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