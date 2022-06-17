Борис Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским

По сообщениям главы офиса украинского президента, Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения и систем ПВО.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского лидера.

«Великобритания поддерживает Украину твердо и решительно. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона», - говорится в сообщении.

Глава офиса президента Украины сообщил, что Борис Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения и систем ПВО.

Вчера состоялась встреча лидеров Франции, Италии и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ранее утверждал телеканал RaiNews24, визит этой тройки был организован сразу с тремя целями, в том числе показать Киеву поддержку со стороны Европейского союза, а также как попытка продемонстрировать Вашингтону, что Брюссель является политически независимым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Украиной является «междусобойчиком» и подрывом позиций Евросоюза. Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет следить за итоговым решением.