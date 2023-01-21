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Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Ирина Елагина
22:31 21.01.2023
МИД Турции распространил официальное заявление по поводу публичного сожжения Корана и назвала эту акцию «гнусным нападением».
Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме
© Фото: Michael Zegers http imagebroker.com#search Globallookpress
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МИД Турции выступил с резкой критикой руководства Швеции, допустившего «отвратительный акт сожжения Корана» во время разрешенной демонстрации экстремистов в центре Стокгольма.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу, Коран, совершенное 21 января в Швеции. Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под прикрытием "свободы выражения" совершенно неприемлемо», - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

В Анкаре заявили, что Швеция нарушают взятые на себя обязательства по противодействию терроризму, и прошедшая акция стала «еще одним примером тревожного уровня, которого достигли исламофобия и расистские и дискриминационные движения в Европе».

«Заявление о приверженности обязательствам трехстороннего меморандума и выполнение этих обязательств - две разные вещи», - подчеркнули в турецком МИДе.

В ответ на лояльное отношение Швеции к экстремистам министр национальной обороны Турции объявил об отмене визита главы минобороны Швеции Пола Йонсона, намеченного на 27 января. На это встрече планировалось обсудить перспективы ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.

«В нем (визите) уже нет смысла», - приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства Турции.

Анкара призвала Стокгольм и международное сообщество «предпринять конкретные шаги в знак солидарности против исламофобии».

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