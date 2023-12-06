Армия МО РФ показало кадры посадки сопровождающих Путина Су-35С в ОАЭ Российские истребители совершили посадку в международном аэропорту Абу-Даби, выполнив задачи по сопровождению. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало видео с посадкой истребителей Су-35 в международном аэропорту Абу-Даби. Самолеты выполняли задачи по сопровождению самолета президента России Владимира Путина, который прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее российское оборонное ведомство публиковало кадры сопровождения этими истребителями президентского самолета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны нескольких стран было получено разрешение на сопровождение в их воздушном пространстве. Как отметили в МО РФ, полет выполнялся со штатным авиационным вооружением различного класса. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика