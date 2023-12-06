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Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С

Тимур Шерзад
14:33 06.12.2023
Для сопровождения президентского борта российскими истребителями были получены специальные разрешения от стран, в воздушном пространстве которых проходил полет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Истребители Су-35С сопровождали самолет президента России Владимира Путина в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Кадры сопровождения предоставило Минобороны России. 

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, истребители сопроводили президентский самолет со штатным авиационным вооружением различного класса. 

Взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях - при сильном дожде и порывистом ветре. При этом Су-35С пилотировали летчики первого класса.

По словам Пескова, для полета российских истребителей в воздушном пространстве других стран были получены специальные разрешения. 

Пресс-секретарь президента России выразил признательность этим странам за сотрудничество. 

Ранее публиковались кадры боевого применения истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции. 

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