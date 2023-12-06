Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Истребители Су-35С сопровождали самолет президента России Владимира Путина в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадры сопровождения предоставило Минобороны России.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, истребители сопроводили президентский самолет со штатным авиационным вооружением различного класса.
Взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях - при сильном дожде и порывистом ветре. При этом Су-35С пилотировали летчики первого класса.
По словам Пескова, для полета российских истребителей в воздушном пространстве других стран были получены специальные разрешения.
Пресс-секретарь президента России выразил признательность этим странам за сотрудничество.
Ранее публиковались кадры боевого применения истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции.