Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С

Для сопровождения президентского борта российскими истребителями были получены специальные разрешения от стран, в воздушном пространстве которых проходил полет.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Истребители Су-35С сопровождали самолет президента России Владимира Путина в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадры сопровождения предоставило Минобороны России.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, истребители сопроводили президентский самолет со штатным авиационным вооружением различного класса.

Взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях - при сильном дожде и порывистом ветре. При этом Су-35С пилотировали летчики первого класса.

По словам Пескова, для полета российских истребителей в воздушном пространстве других стран были получены специальные разрешения.

Пресс-секретарь президента России выразил признательность этим странам за сотрудничество.

Ранее публиковались кадры боевого применения истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции.