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Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию за одни сутки

Никита Черненко
12:57 05.12.2023
Песков сообщил, что Путин за один день встретится с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии для обмена мнениями по международной повестке.
Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию за одни сутки
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит завтра рабочие поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где обсудит международную повестку дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что основной темой визитов станет обсуждение двусторонних отношений стран и вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта. На вопрос касательно координированных действий на рынке нефти Песков отметил, что взаимодействия в этой области всегда на повестке дня.

«Вы знаете, что все эти обсуждения - они ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях», - сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 7 декабря. Он уточнил, что переговоры пройдут в Москве, а повестка дня на данный момент финализируется.

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