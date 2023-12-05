Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию за одни сутки
Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит завтра рабочие поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где обсудит международную повестку дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что основной темой визитов станет обсуждение двусторонних отношений стран и вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта. На вопрос касательно координированных действий на рынке нефти Песков отметил, что взаимодействия в этой области всегда на повестке дня.
«Вы знаете, что все эти обсуждения - они ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях», - сказал пресс-секретарь.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 7 декабря. Он уточнил, что переговоры пройдут в Москве, а повестка дня на данный момент финализируется.