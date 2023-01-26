Хоркина: спортсменам из РФ нужно принять предложение об участии в Азиатских играх

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России заявила, что соревновательный опыт для любого спортсмена очень важен, отметив, что состязания являются итогом проделанной работы.

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Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина прокомментировала предложение Олимпийского совета Азии об участии российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября этого года.

«Здесь надо только сказать: пусть МОК продолжает изучать (возможность участие спортсменов из России в Олимпийских играх. - Прим. ред.), а если Азия пригласила наших, то ребятам надо ехать и выступать. Соревновательный опыт обязательно нужен для любого спортсмена разного уровня, причем как юношеских разрядов, так и мастеров, заслуженных мастеров», - сказала она в беседе со «Звездой».

Девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы подчеркнула, что соревнования - это итог проделанной работы.

«Соревновательный опыт для любого спортсмена очень важен. И если нас приглашают, я уверена, что очень многие с удовольствием примут это приглашение и примут участие в соревнованиях», - резюмировала заслуженный мастер спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, говоря о предложении Олимпийского совета Азии об участии спортсменов из России и Белоруссии в Азиатских играх, заявил, что комитет будет продолжать взаимодействовать с международными организациями и защищать права российских атлетов. Он также подчеркнул, что главным приоритетом для ОКР остается обеспечение прав и интересов спортсменов из России, исключая всякую дискриминацию и неравенство.