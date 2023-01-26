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Глава ОКР заявил, что предложению ОСА будет дана соответствующая юридическая оценка

Максим Крюков
13:17 26.01.2023
По словам Станислава Позднякова, главным приоритетом комитета является защита прав и интересов российских спортсменов.
Глава ОКР заявил, что предложению ОСА будет дана соответствующая юридическая оценка
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, говоря о предложении Олимпийского совета Азии об участии спортсменов из России и Белоруссии в Азиатских играх, заявил, что комитет будет продолжать взаимодействовать с международными организациями и защищать права российских атлетов.

«Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями», - сказал он.

Спортивный чиновник подчеркнул, что главным приоритетом для ОКР остается обеспечение прав и интересов спортсменов из России, исключая всякую дискриминацию и неравенство.

Напомним, Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх - соревнованиях, которые проводятся каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии. В этом году состязания пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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