Хуснуллин не сомневается в абсолютной надежности Крымского моста после восстановления

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После полного восстановления Крымский мост будет абсолютно надежным, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У нас настолько прочные конструкции... Наверное, противник рассчитывал, что после взрыва будет более сильное разрушение. Но вы видите, что мы существующие разрушения быстро восстановили, и соседние пролеты моста фактически выдержали взрывную волну. То есть у нас нормы российские по надежности, они очень высокие - они выше мировых. Поэтому у меня никаких сомнений нет, что (после восстановления левой части моста. - Прим. ред.) она будет абсолютно надежной», - заявил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, движение по отремонтированной части Крымского моста было открыто утром 5 декабря. На восстановление участка после теракта потребовалось менее двух месяцев. Работу оценил президент РФ Владимир Путин - он проехал по участку моста на автомобиле.