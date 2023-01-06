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Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста

Ирина Елагина
11:30 06.01.2023
По прогнозу дорожного ведомства, все ремонтно-восстановительные работы на автомобильной части Крымского моста должны завершиться в марте 2023 года.
Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста
© Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости
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Первые два пролета левой половины автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года. Росавтодор поделился ближайшими планами ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку», - говорится в сообщении на сайте компании.

Дорожно-строительные бригады провели подготовку в надвижке: разобрали два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших в результате взрыва, восстановили поврежденные тумбы на опорах.

«Для бетонирования четырех подферменных площадок на двух опорах первого пролета потребовалось 2,6 тонн металла и 10,6 м3 бетонной смеси. Монтаж опорной части завершается при надвижке пролетного строения, сборка четырех пролетов сейчас ведется на стапельных площадках», - добавили в Росавтодоре.

По прогнозу дорожного ведомства, все ремонтно-восстановительные работы на автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года.

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