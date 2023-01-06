В стране и мире Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста Ирина Елагина По прогнозу дорожного ведомства, все ремонтно-восстановительные работы на автомобильной части Крымского моста должны завершиться в марте 2023 года. © Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости Читайте нас на: Первые два пролета левой половины автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года. Росавтодор поделился ближайшими планами ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. «Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку», - говорится в сообщении на сайте компании. Дорожно-строительные бригады провели подготовку в надвижке: разобрали два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших в результате взрыва, восстановили поврежденные тумбы на опорах. «Для бетонирования четырех подферменных площадок на двух опорах первого пролета потребовалось 2,6 тонн металла и 10,6 м3 бетонной смеси. Монтаж опорной части завершается при надвижке пролетного строения, сборка четырех пролетов сейчас ведется на стапельных площадках», - добавили в Росавтодоре. По прогнозу дорожного ведомства, все ремонтно-восстановительные работы на автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. Экспертное мнение и аналитика