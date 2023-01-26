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Снайпер из «Вагнера» рассказал, как уничтожил боевика, которого не было видно в прицел

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
14:06 26.01.2023
Боец видел только занавеску, но силуэт противника позволил считать тепловизор напарника. После этого оставалось только правильно определить нужную точку и выстрелить в нее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начало штурма поселка Опытное южнее Артемовска. Промзона. Гаражи. Кирпичные боксы. Враг оборудовал здесь переднюю линию обороны. Но штурмовые отряды бойцов «Вагнера» при поддержке артиллерии и расчетов ПТРК взломали этот оплот. Увидеть последствия смог Игорь Лапик.

«С этой промзоны приходилось с большим трудом выкуривать украинских националистов, здесь можно сполна оценить весь масштаб разрушений, обратите внимание, какая огромная воронка, я даже не представляю, что сюда прилетело, но, скорее всего, это работа авиации», - прокомментировал корреспондент.

Пройдя промзону, наши отряды зашли в Опытное и дом за домом освободили его от украинских формирований. Частный сектор был полон боевиков ВСУ. Кадры с тепловизора показывают, как враг ночью пытался послать подкрепление. Но точным огнем артиллерии эта попытка была пресечена - снаряд разорвался точно в центре украинской пешей колонны.

Сейчас Опытное - это плацдарм для наступления на Артемовск. Выгодная с военной точки зрения позиция. Сейчас бои уже идут в городской черте Артемовска. Бой в условиях городской застройки - самый сложный. Вокруг взрывы, а в небе работает авиация.

Недавно наши бойцы вычислили позицию вражеского снайпера, который вел огонь из глубины комнаты прямо из шкафа. Наш снайпер рассказал, как ему удалось с помощью своей дальнобойной винтовки поразить врага, которого он зрительно не видел.

«Мне было только занавешенное окно видно. Человек, который в паре со мной был, увидел тепловой портрет, определил, в какой участок надо произвести выстрел. Я его произвел. Цель была поражена», - прокомментировал снайпер из «Вагнера».

В руки наших воинов сейчас попадает большое количество трофейного оружия. В том числе и «Джавелины». Бойцы штурмовых отрядов показывают запись из телефона уничтоженного боевика. Там как раз процесс обучения украинцев стрельбе из этого противотанкового комплекса.

Но иностранная помощь и наемники не в силах помочь киевскому режиму. Тактическое окружение Артемовска все ближе и ближе. С севера наши бойцы зашли уже в село Парасковиевка, а с юга освобождена Клещеевка. У украинцев начались проблемы со снабжением. Враг бросает на оборону самые боеспособные части, оголяя другие направления, что дает там нашим войскам оперативное преимущество.

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