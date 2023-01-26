Бойцы штурмовых отрядов освободили село Опытное под Артемовском

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские бойцы освободили село Опытное южнее Артемовска. С севера вошли в Парасковиевку. Враг оборудовал здесь переднюю линию обороны, но штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и расчетов ПТРК взломали этот оплот.

«Это прилет от снаряда американского калибра 175-мм. Саперы рядом нашли неразорвавшийся, он утилизирован. Один такой снаряд сносит огромную стену от ангара. Что хочется отметить, наши ребята находились здесь во время обстрела, когда все это летело никто из них не оставил позиции», - рассказал российский боец.

Пройдя промзону наши отряды зашли в Опытное и дом за домом освободили его от украинских формирований. Частный сектор был полон боевиков. На опубликованных кадрах видно, как враг ночью пытался послать подкрепление, но точным огнем артиллерии эта попытка была пресечена. Сейчас Опытное - это плацдарм для наступления на Артемовск. Выгодная с военной точки зрения позиция.

Бои уже идут в городской черте Артемовска, а сражение в условиях городской застройки это самый сложный вид военных операций. Вокруг взрывы, а в небе работает авиация. С обеих сторон в городе активно действуют снайперы. Недавно бойцы ЧВК «Вагнер» вычислили позицию одного из них, который вел огонь из глубины комнаты прямо из шкафа. Наш снайпер рассказал, как ему удалось с помощью своей дальнобойной винтовки поразить врага, которого он зрительно не видел.

«Мне было только занавешенное окно видно. Человек, который в паре со мной был, увидел тепловой портрет и определил, в какой участок выстрелить. Я произвел выстрел и цель была поражена», - сказал снайпер.

В руки наших штурмовиков сейчас попадает большое количество трофейного оружия. В том числе и «Джавелины». На изъятом у боевика телефоне нашли видео процесса обучения националистов стрельбе из этого противотанкового комплекса. Но иностранная помощь и наемники не в силах помочь киевскому режиму. Тактическое окружение Артемовска продолжается. С севера наши зашли уже в село Парасковиевка, а с юга освобождена Клещеевка. У украинцев начались проблемы со снабжением. Враг бросает на оборону самые боеспособные части, оголяя другие направления, что дает нам оперативное преимущество.