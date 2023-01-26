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На изъятом из телефона боевика видео показали обучение националистов стрельбе из Javelin

Игорь Лапик
07:22 26.01.2023
Однако западное вооружение и наемники не в силах помочь боевикам киевского режима в удержании стратегически важных позиций под Артемовском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе наступления на Артемовск в руки российских бойцов попадает большое количество трофейного оружия. В том числе и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства. На видео, изъятом из телефона уничтоженного украинского боевика, показан процесс обучения националистов стрельбе из этого ПТРК.

Однако поставки оружия и наемники из западных стран не в силах помочь киевскому режиму. Тактическое окружение Артемовска продолжается. С севера наши бойцы зашли уже в село Парасковиевка, а с юга освобождена Клещеевка.

У украинских радикалов начались проблемы со снабжением. Противник бросает на оборону самые боеспособные части, оголяя при этом другие направления, что дает российским войскам оперативное преимущество.

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы штурмовых отрядов освободили село Опытное под Артемовском. Пройдя промзону, бойцы группы «Вагнер» зашли в Опытное и дом за домом освободили его от украинских формирований. Частный сектор был полон боевиков.

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