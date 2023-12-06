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Bloomberg: визит Путина в ОАЭ свидетельствует о провале усилий США по изоляции России

Ирина Елагина
09:55 06.12.2023
Предстоящий визит российского президента на Ближний Восток вызвал интерес западных СМИ.
Bloomberg: визит Путина в ОАЭ свидетельствует о провале усилий США по изоляции России
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости
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Предстоящий визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток станет знаковым на фоне попыток Вашингтона изолировать Москву. Об этом пишет Bloomberg.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», - отмечено в публикации.

По мнению издания, запланированное посещение Саудовской Аравии и ОАЭ свидетельствует об укреплении связей Путина с лидерами государств Персидского залива, тогда как «долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом».

Ранее сообщалось, что среди тем, которые будут затронуты во время визита Путина на Ближний Восток, - обострение палестино-израильского конфликта, ситуация в Сирии, Йемене и Судане.

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