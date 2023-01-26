В Кремле сообщили, что на повестке дня нет темы изменения статуса СВО из-за поставок Украине танков

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня не стоит вопрос изменения статуса специальной военной операции (СВО) из-за западных поставок танков киевскому режиму.

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», - сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для Украины предложил изменить статус СВО, но не уточнил, на какой именно.

Накануне в правительстве ФРГ подтвердили отправку Украине 14 танков Leopard. В ближайшее время начнется обучение украинцев в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Также Германия разрешит реэкспорт немецких танков. К поставкам Leopard планируют присоединиться несколько стран. Норвегия пообещала отправить часть «Леопардов», не уточнив количество, Польша передаст роту танков (до 14 боевых машин). На вооружении Испании 347 немецких танков, сколько из них страна готова предоставить Украине, в Мадриде не сообщили. Нидерланды могут отправить танки, взятые в лизинг у Германии. Финляндия также заявила о готовности присоединиться к коалиции. В свою очередь, США передадут Украине 31 танк Abrams. Британия ранее заявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2.