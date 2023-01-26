В стране и мире В Киевской и Одесской областях прогремели взрывы Анна Касаткина Утром в четверг по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. © Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают местные СМИ. По данным издания «Страна», взрывы прозвучали в Киевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. По некоторым данным, в нескольких регионах сработали системы ПВО. Воздушную тревогу утром в четверг объявили во всех областях Украины. О возможности массового ракетного удара, в частности, предупреждали главы Одесской и Днепропетровской администрации. Экспертное мнение и аналитика