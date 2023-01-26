В Киевской и Одесской областях прогремели взрывы
Утром в четверг по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным издания «Страна», взрывы прозвучали в Киевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. По некоторым данным, в нескольких регионах сработали системы ПВО.
Воздушную тревогу утром в четверг объявили во всех областях Украины. О возможности массового ракетного удара, в частности, предупреждали главы Одесской и Днепропетровской администрации.