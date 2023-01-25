В Минобороны России сообщили об успешных наступательных действиях ВС РФ на Донецком направлении

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В российском оборонном ведомстве рассказали об успешных наступательных действиях российских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Васильевка, Северск и Победа Донецкой народной республики», - сказал Конашенков.

Также в районах населенных пунктов Разлив и Константиновка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов украинских националистов.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти боевиков убитыми и ранеными, а также бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

В рамках данного брифинга Игорь Конашенков также рассказал, что за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили шесть САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства.

Напомним, что страны коллективного Запада продолжают снабжать киевский режим различными видами вооружения, чем лишь затягивают конфликт. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

Так, сегодня власти Германии сделали официальное заявление о передаче Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, они одобрили поставки данных боевых машин и другими странами.