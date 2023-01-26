Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Вся карта окрашена в красный цвет. Сирены тревоги звучат в центральной, западной и восточной частях страны, в том числе в столице Киеве.

В ряде областей Украины тревога объявлялась ночью, а утром сирены зазвучали по всей территории страны.

Глава Одесской администрации Максим Марченко заявил о возможности массового ракетного удара с применением авиации и флота. Об угрозе ракетного удара также предупредил глава Днепропетровской администрации Николай Лукашук.