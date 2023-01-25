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Командир «Адмирала Горшкова» доложил об успешном нанесении «удара» «Цирконом» в водах Атлантики

Максим Крюков
09:20 25.01.2023
Капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль отметил, что все характеристики, которые были заложены в ракетный комплекс «Циркон» и показаны на предварительных и государственных испытаниях, подтвердились.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Личный состав фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи в ходе дальнего морского похода по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, отработал организацию применения гиперзвуковых ракет «Циркон» способом компьютерного моделирования.

Экипаж нанес «удар» по кораблю условного противника, который находился на расстоянии более 900 километров. Об успешном выполнении учебной задачи доложил командир фрегата капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль.

«Сегодня проводились корабельно-боевые учения по нанесению ракетного удара по надводной цели. На дальности более 900 км было применено гиперзвуковое оружие "Циркон". Эффективность составила одна единица, то есть в нашем варианте электронным пуском, работой всего корабельно-боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые были показаны на предварительных и государственных испытаниях», - сказал он.

Ранее военный эксперт Александр Мозговой в беседе со «Звездой» рассказал, как могут отрабатываться стрельбы «Цирконами» в ходе похода «Адмирала Горшкова». Он также считает, что, если бы у России было десяток таких кораблей, страна чувствовала бы себя увереннее.

В начале января министр обороны России Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину заявил, что в ходе дальнего похода российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» будут отрабатываться пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а также крылатых ракет. Генерал армии отметил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

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Командир «Адмирала Горшкова» доложил об успешном нанесении «удара» «Цирконом» в водах Атлантики
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