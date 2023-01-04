В стране и мире Военный эксперт рассказал, как могут отрабатываться стрельбы «Цирконами» в ходе похода «Адмирала Горшкова» Игнат Далакян Эксперт также считает, что если бы было десяток таких кораблей, как данный фрегат, РФ чувствовала бы себя увереннее на морях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia, Globallookpress Читайте нас на: Военный эксперт Александр Мозговой рассказ в беседе со «Звездой» о планах фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» после выхода на боевую службу. «Это, конечно, радостное событие. Дело в том, что "Адмирал Горшков" уже совершал кругосветное плавание, но без "Циркона", который может быть в природе и существовал, но еще ни одного выстрела сделано не было. Потом с того же "Горшкова" этот комплекс испытывался стрельбой по надводным и береговым целям. Теперь отправляется корабль в практическое плавание - на боевую службу. Маршрут понятен: выход из Баренцево моря в Северную Атлантику, потом через Гибралтар в Средиземное море, через Суэцкий канал в Индийский океан и далее. Во время этого плавания будут действительно отрабатываться вероятные сценарии использования "Циркона" как нового оружия», - рассказал военный эксперт. Эксперт также считает, что если бы у нас было десяток таких кораблей, Россия чувствовала бы себя увереннее. Также Александр Мозговой рассказал, каким образом могут проходить учебные стрельбы комплекса «Циркон». «Это может быть двояко. Это может быть методом электронных пусков, потому что если где-то будет находиться в густонасыщенном судоходством районах, или же наоборот - уйти куда-нибудь южнее, где обычно никто не ходит и не плавает и там поупражняться в стрельбе», - объяснил эксперт. Согласно словам Мозгового, фрегат СФ «Адмирал Горшков» превосходит все аналогичные корабли, благодаря «Циркону», а также некоторым другим качествам, поэтому российский президент его курирует. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат Северного Флота «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами». Экспертное мнение и аналитика