В стране и мире WP: в США за 2023 год произошло рекордное число случаев массовой стрельбы Ирина Елагина За год в США зафиксировали 38 фактов применения огнестрельного оружия в местах массового скопления людей. © Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: США установили новый рекорд применения огнестрельного оружия в местах массового скопления людей. По данным The Washington Post, в течение 2023 года полиция зафиксировала 38 фактов массовой стрельбы. Статистика преступлений с массовой стрельбой по людям в США ведется с 2006 года, и данные растут год от года. Так, в прошлом году в США произошло 36 случаев стрельбы по людям в общественных местах, об этом сообщает RT.



Напомним, что среди громких преступлений этого года в США - убийство двух стариков в доме престарелых в Хакенсаке, стрельба мужчины на скутере по прохожим в Нью-Йорке, в результате трое были ранены, один человек погиб, и убийство трех женщин и девочки-подростка в Мемфисе. Экспертное мнение и аналитика