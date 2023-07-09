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Мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке

Ирина Елагина
08:38 09.07.2023
Вооруженный 9-мм пистолетом стрелок бил наугад по прохожим в Бруклине и Квинсе, полиции удалось взять преступника живьем.
Мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По меньшей мере один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы мужчины на скутере по прохожим в районах Бруклин и Квинс в Нью-Йорке. Полиция сообщила подробности резонансного преступления на брифинге для СМИ.

Вооруженного мужчину на скутере заметили утром в субботу 8 июля на Эшфорд-стрит и Арлингтон-авеню в Сайпресс-Хиллз. Первой жертвой стрелка-скутериста стал 21-летний пешеход.

«Сыщики из 75-го участка выехали на место происшествия с патрулем. Нашлось видео, на котором видно, как мужчина-латиноамериканец подъезжает к жертве сзади на скутере, один раз поднимает руки и один раз стреляет в человека», — приводит NBCnewyork слова заявил помощник начальника полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни.

Пешеход был ранен в плечо и доставлен в больницу Брукдейла.

Примерно через полчаса жертвой стрелка стал 86-летний старик - он шел по Ямайка-авеню возле 108-й улицы, когда водитель скутера несколько раз выстрелил пожилому человеку в спину. От полученных ранений мужчина скончался.

«Многочисленные свидетели описали, как мужчина на скутере беспорядочно стрелял в группу людей, стоявших на углу 108-й улицы и Ямайка-авеню», — добавил помощник начальника полиции.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Квинсе около 13:00, изъят 9-мм пистолет с удлиненной обоймой.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек в результате стрельбы в торговом центре в Техасе, еще восемь получили ранения.

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