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Неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США

Ирина Елагина
00:32 17.07.2023
Жертвами преступления стали 73-летняя женщина и 76-летний мужчина.
Неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Полиция Нью-Джерси приступила к расследованию преступления с применением огнестрельного оружия в доме престарелых в Хакенсаке. Жертвами неизвестного стрелка стали, по меньшей мере, двое пожилых людей. Об этом со ссылкой на полицейское управление сообщил Foxnews.

«Примерно в 8:51 15 июля полицейское управление Хакенсака ответило на звонок службы экстренной помощи из дома престарелых. Прибывшие на место офицеры обнаружили скончавшуюся 73-летнюю женщину и скончавшегося 76-летнего мужчину с огнестрельными ранениями», - рассказали в полиции.

Расследованием преступления занимается прокуратура округа Берген и полицейское управление Хакенсака.

Напомним, что 8 июля мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке, ранил троих и убил одного человека. Полиции удалось взять стрелка живьем.

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