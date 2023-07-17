Неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США

© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Полиция Нью-Джерси приступила к расследованию преступления с применением огнестрельного оружия в доме престарелых в Хакенсаке. Жертвами неизвестного стрелка стали, по меньшей мере, двое пожилых людей. Об этом со ссылкой на полицейское управление сообщил Foxnews.

«Примерно в 8:51 15 июля полицейское управление Хакенсака ответило на звонок службы экстренной помощи из дома престарелых. Прибывшие на место офицеры обнаружили скончавшуюся 73-летнюю женщину и скончавшегося 76-летнего мужчину с огнестрельными ранениями», - рассказали в полиции.

Расследованием преступления занимается прокуратура округа Берген и полицейское управление Хакенсака.

Напомним, что 8 июля мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке, ранил троих и убил одного человека. Полиции удалось взять стрелка живьем.